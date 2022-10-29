حوادث
2000 درهم تطيح بـ”شاف المخازنية”
فاجأت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، مسؤولا بالقوات المساعدة، يعمل بمقاطعة بمنطقة الأزهر بالبرنوصي، متلبسا بتلقي 2000درهم رشوة، بعد ابتزازه مسيري محلات تجارية بتفعيل مسطرة تحرير الملك العمومي في حقهم. وحسب مصادر “الصباح”، فإن النيابة العامة أمرت بوضع المسؤول تحت تدابير الحراسة النظريةأكمل القراءة »
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