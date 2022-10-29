وطنية
حرية التعبير … حقوق البرلماني وحدوده
هشام المهاجري احتجاجات على مطالب الزومي بإحضار الشرطة للتحقيق مع برلمانيين رشيد حموني احتدم النقاش بين البرلمانيين في لجنة المالية بمجلس النواب، أثناء تصريف رؤساء الفرق مواقفهم السياسية حول مضامين مشروع قانون مالية 2023. وبرز الخلاف بين من دعا إلى تمتيع البرلمانيين بحرية التعبير، لأن العملأكمل القراءة »
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