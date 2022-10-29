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وطنية

حرية‭ ‬التعبير‭ … ‬حقوق‭ ‬البرلماني‭ ‬وحدوده

منذ 9 ثواني
الزومي‭ ‬طالبت‭ ‬بإحضار‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭          (‬أرشيف‭)‬
هشام المهاجري احتجاجات‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬الزومي‭ ‬بإحضار‭ ‬الشرطة‭ ‬للتحقيق‭ ‬مع‭ ‬برلمانيين رشيد حموني احتدم‭ ‬النقاش‭ ‬بين‭ ‬البرلمانيين‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أثناء‭ ‬تصريف‭ ‬رؤساء‭ ‬الفرق‭ ‬مواقفهم‭ ‬السياسية‭ ‬حول‭ ‬مضامين‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مالية‭ ‬2023‭. ‬ وبرز‭ ‬الخلاف‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تمتيع‭ ‬البرلمانيين‭ ‬بحرية‭ ‬التعبير،‭ ‬لأن‭ ‬العمل‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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