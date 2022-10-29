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روتــيــني القــايــدي
حملات صورية تدين فيها السلطات المحلية نفسها مع كل حركة تنقيل جديدة للقياد، تتحرك معها الحملات الموسمية لتحرير الملك العمومي من محتليه وهدم المنشآت التي بنيت خارج الضوابط القانونية. في بعض الأحيان تأخذ هذه الحملات طابعا استعراضيا يزاول من خلالها بعض رجال السلطة نوعا من “روتيني القايدي»أكمل القراءة »
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