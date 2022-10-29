ملف الصباح
الحي المحمدي… “ياصاح راني وسط الحملة”
“فرجة” للتحرير بالتخلص من عربات مهملة غنى ناس الغيوان “ياصاح راني وسط الحملة”، ولم يخطر ببالهم بأنه سيأتي زمان تصبح “الحملة” فرجة في شوارع حي التقدم و”النمرة2″ بالحي المحمدي بالبيضاء يشرف عليها قياد وباشا وعشرات الأعوان وقوات المساعدة. أبدعت السلطات المحلية بالحي المحمدي في “حملتها”، فشنت بمنطقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا