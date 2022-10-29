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الصباح الفني

الأندلسيات‭ ‬الأطلسية‭… ‬المشترك‭ ‬المنسي

منذ دقيقة واحدة
انطلاق‭ ‬مهرجان‭ ‬الأندلسيات‭ ‬الأطلسية‭             (‬خاص‭)‬
المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬الصويرة‭ ‬يعيد‭ ‬اكتشاف‭ ‬المكون‭ ‬العبري‭ ‬موسيقيا على‭ ‬أنغام‭ ‬الفلامنكو‭ ‬الإسباني،‭ ‬انطلقت،‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬لمهرجان‭ ‬الأندلسيات‭ ‬الأطلسية‭ ‬بالصويرة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غيبته‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وتبعاتها‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬ المهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جمعية‭ ‬الصويرة‭ ‬موغادور،‭ ‬اختار‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬دورة‭ ‬له‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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