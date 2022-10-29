الصباح الفني
الأندلسيات الأطلسية… المشترك المنسي
المهرجان الذي تحتضنه الصويرة يعيد اكتشاف المكون العبري موسيقيا على أنغام الفلامنكو الإسباني، انطلقت، مساء أول أمس (الخميس)، فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الأندلسيات الأطلسية بالصويرة، بعد أن غيبته جائحة كورونا وتبعاتها ثلاث سنوات. المهرجان، الذي تنظمه جمعية الصويرة موغادور، اختار منذ أول دورة له الانفتاح علىأكمل القراءة »
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