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خطاب في “رمضان كريم” انضمت الفنانة سلوى خطاب إلى أسرة الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”، الذي انطلق تصويره بداية اكتوبر الجاري. وتجسد خطاب شخصية جديدة قرر المنتجون أن تعزز الجزء الثاني من العمل. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول العادات التي تحدث في رمضان وماأكمل القراءة »
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