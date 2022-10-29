الصباح الفني
توشيح كنعان بوسام الفنون بفرنسا
اختير الفنان المغربي علي كنعان من قبل الجمعية الأكاديمية للفنون والعلوم والآداب بفرنسا لتسلم وسام، تقديرا لإنجازاته الفنية ومسيرته المتعددة التخصصات في الفنون التشكيلية والرسم والفن الرقمي. وحصل كنعان على التكريم تقديرا لجميع أعماله ومسيرته الانتقائية، خلال حفل نظم في باريس. وقال كنعان: “إنه لشرفأكمل القراءة »
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