fbpx
الصباح الفني

توشيح‭ ‬كنعان‭ ‬بوسام‭ ‬الفنون‭ ‬بفرنسا‭ ‬

منذ 7 دقائق
اختير‭ ‬الفنان‭ ‬المغربي‭ ‬علي‭ ‬كنعان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬الأكاديمية‭ ‬للفنون‭ ‬والعلوم‭ ‬والآداب‭ ‬بفرنسا‭ ‬لتسلم‭ ‬وسام،‭ ‬تقديرا‭ ‬لإنجازاته‭ ‬الفنية‭ ‬ومسيرته‭ ‬المتعددة‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬والرسم‭ ‬والفن‭ ‬الرقمي‭. ‬ وحصل‭ ‬كنعان‭ ‬على‭ ‬التكريم‭ ‬تقديرا‭ ‬لجميع‭ ‬أعماله‭ ‬ومسيرته‭ ‬الانتقائية،‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬ وقال‭ ‬كنعان‭: “‬إنه‭ ‬لشرف‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى