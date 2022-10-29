الرياضة
“كان 2025″… انتظار الضوء الأخضر
الدعم الحكومي من شروط «كاف» و11 نونبر آخر أجل لتقديم الطلب كشفت مصادر مطلعة أن الجامعة لم تحسم بعد في تقديم ملف ترشيح المغرب لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، خلفا لغينيا، التي سحب منها، لعدم استجابتها لدفتر التحملات. ووفق المصادر نفسها، فإن الجامعة تنتظر الضوء الأخضرأكمل القراءة »
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