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وطنية

الروكاني‭ ‬تقصف‭ ‬الوزيرة‭ ‬حيار

منذ 13 ثانية
خديجة‭ ‬الروكاني
منسقة‭ ‬ربيع‭ ‬الكرامة‭ ‬قالت‭ ‬إن‭  ‬شروطا‭ ‬صارمة‭ ‬يتضمنها‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬إيقاف‭ ‬الحمل‮»‬ انتقدت‭ ‬خديجة‭ ‬الروكاني،‭ ‬المنسقة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحالف‭ ‬ربيع‭ ‬الكرامة،‭ ‬تصريحات‭ ‬عواطف‭ ‬حيار،‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬والادماج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والأسرة،‭ ‬حول‭ “‬الإجهاض‭”‬،‭ ‬والتي‭ ‬حصرت‭ ‬الموضوع‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬مقاربة‭ ‬تشاركية‭ ‬ودون‭ ‬أي‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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