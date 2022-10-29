وطنية
الروكاني تقصف الوزيرة حيار
منسقة ربيع الكرامة قالت إن شروطا صارمة يتضمنها مشروع قانون «إيقاف الحمل» انتقدت خديجة الروكاني، المنسقة الوطنية لتحالف ربيع الكرامة، تصريحات عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، حول “الإجهاض”، والتي حصرت الموضوع ضمن مشروع القانون الجنائي المقبل، في غياب أي مقاربة تشاركية ودون أي مشاورات معأكمل القراءة »
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