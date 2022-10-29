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الصباح الفني

الداودية‭ ‬تغني‭ ‬بالإمارات

منذ 8 ثواني
أحيت‭ ‬الفنانة‭ ‬الشعبية‭ ‬زينة‭ ‬الداودية‭ ‬حفلات‭ ‬بالإمارات‭ ‬لفائدة‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬والعربية،‭ ‬والتي‭ ‬ضمنها‭ ‬حفل‭ ‬بدبي‭ ‬يوم‭ ‬ثامن‭ ‬وعشرين‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬ واستقبلت‭ ‬الداودية‭ ‬جمهورها‭ ‬كذلك‭ ‬بحفل‭ ‬أحيته‭ ‬يوم‭ ‬ثاني‭ ‬وعشرين‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬والذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬روجت‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وتستعد‭ ‬الداودية‭ ‬خلال‭أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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