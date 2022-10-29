الصباح الفني
الداودية تغني بالإمارات
أحيت الفنانة الشعبية زينة الداودية حفلات بالإمارات لفائدة الجالية المغربية والعربية، والتي ضمنها حفل بدبي يوم ثامن وعشرين أكتوبر الجاري. واستقبلت الداودية جمهورها كذلك بحفل أحيته يوم ثاني وعشرين أكتوبر الجاري بأبوظبي، والذي سبق أن روجت له على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتستعد الداودية خلالأكمل القراءة »
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