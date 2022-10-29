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الرياضة

لقجع يجدد الثقة في وهبي

منذ 11 ثانية
تتجه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الاحتفاظ بمحمد وهبي، مدربا للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، رغم الإخفاق في قيادته إلى نهائيات كأس إفريقيا للشباب، التي تحتضنها مصر السنة المقبلة. وعلمت “الصباح”، أن فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة بصفته رئيسا للجنة المنتخبات الوطنية، يسعى للاحتفاظ بوهبيأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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