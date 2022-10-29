الرياضة
رسالة رياضية: نقطة ضوء وبذلة سوداء
قدم الجيش الملكي، في مباراة حسنية أكادير، إشارات بقرب عودته إلى مكانه الطبيعي في الكرة الوطنية، تمهيدا للمنافسة على منصات التتويج. فبعد سنوات عجاف، تلقت فيها مكونات الجيش الملكي ما يكفي من الدروس، عرف المسؤولون كيفية تكوين فريق بقيمة النادي وجمهوره، بالاستثمار الجيد في اللاعبين والأطقم التقنية،أكمل القراءة »
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