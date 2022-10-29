اذاعة وتلفزيون
بوبكر ومليون متابع
عبر الممثل رفيق بوبكر عن سعادته ببلوغ عدد متابعيه على “إنستغرام” مليون شخص، إذ تقاسم الخبر مع جمهوره عبر حسابه الرسمي. ومن جهة أخرى، أطل بوبكر على متابعيه عبر مجموعة من الصور من أجواء رحلته رفقة زوجته إلى تركيا، حيث زارا عددا من المعالم التاريخية والفضاءات السياحية.أكمل القراءة »
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