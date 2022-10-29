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الصباح الفني

قالوا

منذ 36 ثانية
القاسم قال‭ ‬فيصل‭ ‬القاسم‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬‏عندما‭ ‬يتم‭ ‬تزوير‭ ‬الواقع‭ ‬أمامنا،‭ ‬فكيف‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نصدق‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬نعشه‭”.‬ شربل قال‭ ‬الإعلامي‭ ‬غسان‭ ‬شربل‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬الحرب‭ ‬غدارة‭. ‬لا‭ ‬تخدعنك‭ ‬متعة‭ ‬الرصاصة‭ ‬الأولى‭”. ‬ الركراكي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬فريد‭ ‬الركراكي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬الثقة‭ ‬بالنفس‭أكمل القراءة »

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منذ 36 ثانية


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