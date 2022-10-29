الصباح الفني
قالوا
القاسم قال فيصل القاسم في “تويتر”: “عندما يتم تزوير الواقع أمامنا، فكيف لنا أن نصدق التاريخ الذي لم نعشه”. شربل قال الإعلامي غسان شربل في “تويتر”: “الحرب غدارة. لا تخدعنك متعة الرصاصة الأولى”. الركراكي كتب الممثل فريد الركراكي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “الثقة بالنفسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا