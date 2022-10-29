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“الشاب الهندي” والإقامة الذهبية بالإمارات
حققت أغاني الفنان الملقب ب”الشاب الهندي” انتشارا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس في المغرب فحسب، بل بعدد من دول الخليج ووسط الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وبرز “الشاب الهندي”، في الآونة الأخيرة بشكل لافت، بعد أن حققت عدد من أغانية نجاحا كبيرا ولقيت استحسانا من قبلأكمل القراءة »
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