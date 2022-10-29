وطنية
عزل في جماعة الهراويين
توصلت السلطات المحلية لإقليم مديونة بقرار رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به الرئيس الأسبق وزعيم معارضة المجلس الحالي بجماعة الهراويين، ضد قرار عزله من قبل الداخلية. ويفرض قرار الرفض على المصالح المختصة بدء إجراءات تجريد المستشار المذكور من العضوية بالمجلس، على اعتبار أنه فاقد للأهلية، إثرأكمل القراءة »
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