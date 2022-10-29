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وطنية

عزل‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬الهراويين

منذ 3 دقائق
توصلت‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬لإقليم‭ ‬مديونة‭ ‬بقرار‭ ‬رفض‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬الطعن‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬وزعيم‭ ‬معارضة‭ ‬المجلس‭ ‬الحالي‭ ‬بجماعة‭ ‬الهراويين،‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬عزله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الداخلية‭.‬ ويفرض‭ ‬قرار‭ ‬الرفض‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬المختصة‭ ‬بدء‭ ‬إجراءات‭ ‬تجريد‭ ‬المستشار‭ ‬المذكور‭ ‬من‭ ‬العضوية‭ ‬بالمجلس،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬فاقد‭ ‬للأهلية،‭ ‬إثر‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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