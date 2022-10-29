مجتمع
44 ألف موظف يحالون على المعاش
المرضي: صندوق التقاعد مهدد بفقدان مداخيل وتعميق أزمة الصحة والتعليم يواجه الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات الموظفين المدنيين والعسكريين، صعوبات في تدبير التوازنات المالية للصندوق، أمام تزايد عدد المتقاعدين، في ظل محدودية المنخرطين الجدد، في الصندوق، بسبب تراجع نسبة التوظيف العمومي في السنوات الأخيرة. وأفاد تقريرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا