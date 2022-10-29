ملف الصباح
عين السبع…”هديم الغفلة”
استياء من سرعة تنزيل القرار ومطالبة بحيز زمني لتسوية الوضعية في غفلة من أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم، قررت السلطات المحلية بعدد من المقاطعات والمدن، أبرزها عين السبع بالبيضاء، إلى هدم الزيادات والواجهات غير المرخصة، في إطار حملة لتحرير الملك العام، خاصة أن البعض استولى على أجزاء منأكمل القراءة »
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