الرياضة
الركراكي يزور منديل وقندوس وأملاح
الطاقم التقني يتنفس الصعداء بعودة أكرد إلى المنافسة قرر وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، إضافة بلجيكا إلى الدول التي يخوض بها حاليا جولة أوربية، للقاء عدد من اللاعبين الذين وضعهم في لائحته الأولية. واضطر الركراكي إلى إضافة بلجيكا للقاء حمزة منديل، لاعب أود لوفين البلجيكي، بالنظر إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا