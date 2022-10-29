الرياضة
هجرة المواهب نحو الإمارات متواصلة
عجمان يخطف مطيطش من مركز الرجاء بعد فايز وسحيتيت من خريبكة تواصلت هجرة المواهب من الأندية الوطنية نحو بطولات خليجية، بانتقال أنس مطيطش من الرجاء إلى عجمان الإماراتي، أول أمس (الخميس). وضم عجمان، في وقت سابق، الموهبة الخريبكية عصام فايز (من مواليد 2000) وعصام سحيتيت من الفريقأكمل القراءة »
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