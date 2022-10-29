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كوهن يعود بـ “ستوري”
فيلم سينمائي يسلط الضوء على عالم المؤثرين اختار المخرج جيروم كوهن أن يكون أحدث أفلامه في عالم الفن السابع بعنوان “ستوري”، وهو عمل يتناول من خلاله عالم المؤثرين. واعتمد كوهن في تصوير الفيلم، الذي يستعد لطرحه في القاعات على جهاز “الأيفون”، كما يسلط الضوء من خلاله علىأكمل القراءة »
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