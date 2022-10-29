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حوادث

اعتقال أعوان سلطة بسطات

منذ 50 ثانية
نصبوا على شباب حالمين بالعمل ومسؤولون في قفص المساءلة أحالت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية، أمس (الجمعة)، ثلاثة من أعوان السلطة يشتغلون بسطات للاشتباه في تورطهم في عملية نصب واحتيال على عدد من شباب وشابات يحلمون بولوج عالم أعوان السلطة، على مستوى باشوية عاصمة الشاوية. ووفق معطياتأكمل القراءة »

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منذ 50 ثانية


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