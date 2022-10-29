الرياضة
أولمبيك آسفي يتضامن مع جمهوره
أصدر أولمبيك آسفي بلاغا عبر فيه عن تضامنه مع جماهيره، التي تعرضت إلى اعتداءات قبل وبعد نهاية مباراته أمام مضيفه اتحاد تواركة الأربعاء الماضي. وجاء في البلاغ، الذي نشر في صفحة الفريق على «فيسبوك» أنه «إثر الاعتداء الذي تعرض له جمهور أولمبيك آسفي بالرباط، والاعتقالات التي طالتهأكمل القراءة »
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