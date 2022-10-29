الرياضة
حيبور واللمطي ومفضل يغيبون عن السريع
يفتقد سريع وادي زم، ثلاثة لاعبين مهمين، في مباراة القمة التي تجرى اليوم (السبت) أمام شباب بنكرير، بالملعب البلدي ببنكرير، لحساب الدورة الثامنة من بطولة القسم الثاني. ويلعب سريع وادي زم محروما من مراد حيبور وسعد اللمطي والمهدي مفضل المصابين. ويبحث سريع وادي زم عن فوزه الثالثأكمل القراءة »
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