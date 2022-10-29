الرياضة
بركان يحقق أول فوز بعد سبع دورات
الفريق هزم أولمبيك خريبكة والدريدي ينوه بلاعبيه رغم الهزيمة حقق نهضة بركان أول فوز له على أولمبيك خريبكة بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما ، أول أمس (الخميس) ، بالملعب البلدي ببركان، ضمن الدورة السابعة من البطولة الوطنية. وانتهى الشوط الأول دون أهداف، قبل أن يحصل نهضةأكمل القراءة »
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