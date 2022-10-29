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اذاعة وتلفزيون

“45  دقيقة” على “الأولى”

منذ 41 ثانية
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، غدا (الأحد)، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “45 دقيقة”، ستحمل عنوان ” ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ”. ويتناول برنامج التحقيقات “45 دقيقة” آخر المواضيع التي تروج على الساحة المغربية، وينقل المشاهدين إلى قلب تحقيقات ميدانية وحصريةأكمل القراءة »

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منذ 41 ثانية


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