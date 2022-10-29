اذاعة وتلفزيون
“45 دقيقة” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، غدا (الأحد)، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “45 دقيقة”، ستحمل عنوان ” ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ”. ويتناول برنامج التحقيقات “45 دقيقة” آخر المواضيع التي تروج على الساحة المغربية، وينقل المشاهدين إلى قلب تحقيقات ميدانية وحصريةأكمل القراءة »
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