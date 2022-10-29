الرياضة
الجيش يواصل الزحف
جمهور غفير حضر مباراة الحسنية وفرحة كبيرة بعد الفوز حافظ الجيش الملكي على انطلاقته الجيدة في بطولة الموسم الجاري، عندما حقق فوزا ثمينا على حسنية أكادير بهدفين لواحد في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الخميس)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة السابعةأكمل القراءة »
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