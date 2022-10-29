ملف الصباح
“حملة مورا حملة شكون إحد الباس”
حملات مؤقتة لذر الرماد في العيون ولا تستهدف الجميع وبانتهائها يتفشى السطو تفاعل الجميع بشغف وهللوا لعمليات تحرير الملك العمومي، وحظيت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهدات قياسية، لدرجة أن البعض استغل الفرصة للتشفي في مالكي المقاهي والمطاعم، سيما من عبر عن احتجاجه واعتبر العمليةأكمل القراءة »
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