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الرياضة

ستة لاعبين يغيبون عن برشيد

منذ 3 ثواني
يعاني يوسفية برشيد غياب ستة عناصر مهمة، خلال مباراته الصعبة أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي، غدا (الأحد)، بالملعب البلدي بوجدة، لحساب الدورة الثامنة من بطولة القسم الثاني. ويغيب محمد فكري وسفيان حريس ومصطفى اليوسفي وأيوب كنبوشي وأيوب بوزيدي وعمران فيدي، بسبب الإصابات. ويعول يوسفية برشيد على مباراة الاتحادأكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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