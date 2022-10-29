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الرياضة

الفتح يحفز لاعبيه لهزم الرجاء

منذ 5 ثواني
خصص الفتح الرياضي منحة مضاعفة للاعبيه، للفوز على الرجاء الرياضي، خلال المباراة التي تجمعهما، اليوم (السبت)، لحساب الجولة السابعة. وعلمت “الصباح”، أن مسؤولي الفتح خصصوا 10 آلاف درهم لكل لاعب، إذا فازوا على الرجاء، وواصلوا سلسلة النتائج الإيجابية في الدوري المغربي، إذ أنهم لم يتلقوا أي هزيمةأكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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