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وطنية

الجيش مجند لمواجهة تحديات الإرهاب

منذ 5 ثواني
Morocco's Inspector General of the Royal Armed Forces Belkhir El Farouk (L) and Deputy Commanding General for Africa and US Army Southern European Task Force-Africa Commander Andrew Rohling inspect an honour guard as they arrive for the "African Lion" military exercise at Grier Labouihi military airport in Agadir on June 21, 2022 (Photo by FADEL SENNA / AFP)
دفاع ثماني دول في المتوسط لتعزيز التعاون والتصدي للجرائم العابرة للقارات التزم رؤساء أركان القوات المسلحة المشاركون في الاجتماع الرابع عشر لمبادرة « 5 +5» المنعقدة بالرباط، أول أمس ( الخميس)، بتعزيز تعاونهم أكثر من أجل النهوض بالأمن، والاستقرار في المنطقة، ورفع التحديات المشتركة في هذا الفضاءأكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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