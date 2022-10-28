وطنية
الجيش مجند لمواجهة تحديات الإرهاب
دفاع ثماني دول في المتوسط لتعزيز التعاون والتصدي للجرائم العابرة للقارات التزم رؤساء أركان القوات المسلحة المشاركون في الاجتماع الرابع عشر لمبادرة « 5 +5» المنعقدة بالرباط، أول أمس ( الخميس)، بتعزيز تعاونهم أكثر من أجل النهوض بالأمن، والاستقرار في المنطقة، ورفع التحديات المشتركة في هذا الفضاءأكمل القراءة »
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