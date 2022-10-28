بالصور .. “إنفينيكس” تطلق هواتف “زيرو 20″ و”هوت20”

أطلقت شركة الهواتف الذكية الصينية “إنفينيكس”، أمس (الخميس)، سلسلة “زيرو 20 وسيريز 20” المكونة من الهواتف الذكية المسماة “زيرو إلترا” و “زيرو 20″.

وتتميز مجموعة الهواتف الذكية الجديدة بتحديثات للكاميرا (أول كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل)، ومثبت الصورة البصري المدمج لِـ “ZERO20″، ما يجعلها مثالية لمدونات الفيديو والتقاط الصور الشخصية. كما أطلقت الشركة شاحنا فائق السرعة، هو الأول من نوعه في العالم، بقدرة 180 واط.

وكشفت “إنفينيكس” عن سلسلة “هوت 20″، المكونة من “هوت 20 إس”، و”هوت 20″، و”هوت 20 إ”، والتي تشكل موضوع شراكة مع “كرينا فري فاير” لفائدة هواة الألعاب الإلكترونية.

وأوضحت خولة الأسمر، مديرة التسويق بشركة “إنفينيكس”، أن “هاتف “زيرو إلترا” هو أول هاتف ذكي في العالم يستخدم تقنية الشاحن الفائق السرعة بقدرة 180 واط، يحتوي على بطارية 4500 ميللي أمبير، بسعة يمكن أن تصل إلى 100 ٪ في غضون اثني عشر دقيقة فقط، كما يتميز بأعلى نظام تصوير بالبكسل في العالم (200 ميجابكسل + مثبت الصورة البصري)، وهي تكنولوجيا تحتوي على مثبت صور بصري مدمَج، يوفر للمستخدمين راحة عرض مزدوج للفيديو والتركيز التلقائي وتثبيت الفيديو عالي الدقة، ناهيك عن تكنولوجيا ذاكرة الوصول العشوائي (ما يعادل 13 جيجابايت) للحصول على تجربة أفضل بكثير في حالة الاستخدام الكثيف، و تصل سعة التخزين الخاصة به إلى 256 جيجا بايت”.

أما هاتف “زيرو 20″، تضيف خولة، فيتميز بكاميرا أمامية مصممة لرواة القصص وهواة التصوير الفوتوغرافي، بدقة 60 ميجابكسل ومثبت صورة بصري ونظام تنفيذ المعلومة، ما يسمح بميزات تدوين فيديو محسّنة وقدرات الالتقاط التلقائي، علاوة على الكاميرا الخلفية التي تبلغ دقتها 180 ميجابكسل، وقوة المعالجة المدعمة، بفضل شرائحG99 بـ 6 نانومتر 4 G لـ ميديا تيك، والتي توفر أداءً عاليًا واستهلاكًا منخفضًا للطاقة.

وحددت الشركة الصينية ثمن “زيرو إلترا” في 6599 درهم و“زيرو 20″ في 3599 درهم، فيما تتراوح أسعار سلسلة “هوت 20″، بين 1360 درهم (“هوت20 إ” صيغة (64 + 4) و2288 درهم (“هوت 20 إس”).

تصوير : فدوى الناصر