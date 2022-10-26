وطنية
حراك مالي لـ”إطلاق سراح” البيضاء
تعبئة استثمارات بأكثر من 400 مليار لاستكمال الأوراش المفتوحة واعتماد جيل جديد من المشاريع تعبئ البيضاء، عبر شركة “كازا طرونسبور”، 424 مليار سنتيم في شكل استثمارات تغطي الفترة بين 2023 و2025 لإعطاء دفعة إلى الأوراش والمشاريع المتوقفة التي تحول أغلبها إلى عالة على المدينة، ومعرقل لحركة السيرأكمل القراءة »
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