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وطنية

حراك‭ ‬مالي‭ ‬لـ‭”‬إطلاق‭ ‬سراح‭” ‬البيضاء

منذ 58 ثانية
أشغال‭ ‬البيضاء‭ ‬توقفت‭ ‬في‭ ‬مرات‭ ‬عديدة‭           (‬أرشيف‭)‬
تعبئة‭ ‬استثمارات‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مليار‭ ‬لاستكمال‭ ‬الأوراش‭ ‬المفتوحة‭ ‬واعتماد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع تعبئ‭ ‬البيضاء،‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ “‬كازا‭ ‬طرونسبور‭”‬،‭ ‬424‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬استثمارات‭ ‬تغطي‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬2023‭ ‬و2025‭ ‬لإعطاء‭ ‬دفعة‭ ‬إلى‭ ‬الأوراش‭ ‬والمشاريع‭ ‬المتوقفة‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬أغلبها‭ ‬إلى‭ ‬عالة‭ ‬على‭ ‬المدينة،‭ ‬ومعرقل‭ ‬لحركة‭ ‬السير‭أكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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