حوادث
العثور على جثة متعفنة بطنجة
أعطى الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، أوامره للضابطة القضائية الولائية بالمدينة، بفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات وفاة ستيني، عثرت على جثته، الخميس الماضي، وهي في طور التعفن معلقة داخل منزل يكتريه بشارع “أطلس” وسط المدينة. وأفاد مصدر أمني، أن التحريات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطةأكمل القراءة »
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