حوادث
فضح “أخطبوط” الرشوة بجهة طنجة
انقلاب شهود على منتخب كبير استعان بهم وتبين أنه أسس شركة باسم صديقه لنيل صفقات فجر ثلاثة شهود فضيحة مدوية في وجه منتخب كبير بطنجة، أول أمس (الاثنين)، أمام قضاة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، حينما كشفوا أنهم كانوا يشتغلون لدى مقاول مشتك، لكن المنتخب الذي يشتغل نائباأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا