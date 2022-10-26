الأولى
التحقيق في “بيزنس” الماستر بسطات
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير تطالب مسجلين بأداء 6125 درهما لشركة خاصة حلت لجنة تفتيش، بداية الأسبوع الجاري، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، للتحقيق في ملفات سلك «الماستر» المؤدى عنه، الذي يشرف عليه مركز التكوين المستمر بالمدرسة، الذي يعرض على أطر المقاولات والمهنيين الراغبين في متابعة دراساتهم في هذاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا