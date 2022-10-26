حوادث
إيقاف مبحوث عنه بمراكش
تمكنت عناصر الأمن بمراكش، في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، من إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية، يشكل موضوع 10 مذكرات بحث على الصعيد الوطني، بعد مقاومة عنيفة لرجال الشرطة. وأفاد مصدر مطلع أن فرقة الأبحاث الميدانية، أوقفت الشخص المشار إليه، إثر كمين أمني، بشارع مباركأكمل القراءة »
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