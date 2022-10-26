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حوادث

الأيادي النظيفة بمكتب الماء والكهرباء

منذ 51 ثانية
Lancement des procès à distance, dans le cadre des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. 27042020-tribunal de première instance -Salé
سقوط مسؤولين بسيدي قاسم وشفشاون ووزان تلاعبوا بالأموال أحيل مسؤولون جدد بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، على غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات معهم، إثر شكايات تقاطرت على مكتب الوكيل العام للملك بالرباط المختص نوعيا وترابيا في قضايا المال العام، من قبلأكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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