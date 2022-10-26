الأولى
دماء جديدة بالمحاكم
تعيينات همت 79 منصبا للمسؤولية القضائية حملت التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية، بعد الموافقة الملكية عليها، رياح تغيير مهمة، همت تسعة وسبعين منصبا من مهام المسؤولية القضائية، ما يمثل أكثر من 35 في المائة، في إطار الإستراتيجية التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدبير الملف، منأكمل القراءة »
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