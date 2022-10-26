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900 مليون تورط رئيس جماعة

منذ 38 ثانية
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محكمة النقض تسقط قرار برمجة فائض ميزانية سيدي حجاج لم يجد أعضاء بمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لتراب إقليم مديونة، بدا من التقدم بتظلم إلى الداخلية، مرفق بأحكام إدارية تسقط قرارا ببرمجة فائض ميزانية بسبب خرق الرئيس مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14.113أكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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