الأولى
900 مليون تورط رئيس جماعة
محكمة النقض تسقط قرار برمجة فائض ميزانية سيدي حجاج لم يجد أعضاء بمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لتراب إقليم مديونة، بدا من التقدم بتظلم إلى الداخلية، مرفق بأحكام إدارية تسقط قرارا ببرمجة فائض ميزانية بسبب خرق الرئيس مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14.113أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا