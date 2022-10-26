أسواق
اللحوم الحمراء… الخصاص والغلاء
ارتفاع الأسعار بسبب كلفة الأعلاف والجفاف وتخلي الفلاحين عن تربية القطيع لم تنفع الجهود المتخذة في إطار مخطط المغرب الأخضر لتنمية سلسلة إنتاج اللحوم، في رفع تحدي الاكتفاء الذاتي، وضمان توازن في الأسعار، بما يحفظ القدرة الشرائية لأغلب الأسر المغربية. ورغم الأهمية التي تكتسيها سلسلة اللحوم الحمراءأكمل القراءة »
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