أسواق
معاناة مربي الأبقار مع أسعار العلف
بوكريزية: نطالب بعودة الدعم الحكومي لقطاع تربية العجول أثرت موجة الجفاف التي ضربت المغرب السنة الماضية وبداية الموسم الحالي إضافة إلى تقلبات السوق العالمي تزامنا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في زعزعة ميزان وسوق مختلف الحبوب، وأدت إلى ارتفاع سعر الحبوب الأساسية التي تدخل في صنع الأعلافأكمل القراءة »
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