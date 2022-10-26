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حوادث

80 سنة لأشقاء قتلوا “فتوة”

منذ 43 ثانية
حقوقيون بطنجة اعتبروا الحكم قاسيا لعدم مراعاته ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن النفس لم يخطر ببال أربعة أشقاء هاجروا من فاس واختاروا عاصمة البوغاز مكانا للاستقرار والاشتغال لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، أن تنقلب عليهم الأحوال ويأتي يوم ليقفوا جميعا بقفص الاتهام لمحاكمتهم بجناية “القتل العمد مع سبقأكمل القراءة »

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منذ 43 ثانية


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