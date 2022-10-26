الأولى
“تبدال المنازل”
بعد أيام، يتسلم 79 مسؤولا قضائيا مهامهم الجديدة بعدد من محاكم المملكة، يضافون إلى 118 مسؤولا آخرين شملتهم قرارات التعيين الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة الماضية. إن تحرك 197 مسؤولا قضائيا في أرجاء المغرب، بين 2021 و2022، بنسبة تزيد عن 83 في المائة من إجماليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا