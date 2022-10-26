ملف الصباح
مهندس يحتال على ودادية بطنجة
باع لها وعاء عقاريا إستراتيجيا قيمته 6 ملايير بمساعدة سمسار وموظف بالمحافظة العقارية تحت شعار “ريادة السكن التضامني لبنة أساسية للتنمية البشرية”، تأسست ودادية سكنية بعاصمة البوغاز طنجة، بهدف إنجاز مشروع سكني يمكن المنخرطين من امتلاك شقق أو بقع أرضية بأثمنة تفضيلية، وفقا لما يوفره لهم نظامأكمل القراءة »
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