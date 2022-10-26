أسواق
أبقار حلوب في المجازر
اختلالات القطاع تدفع “الكسابة” إلى التخلص منها مستغلين غلاء اللحوم كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن ازمة قطاع إنتاج اللحوم لا تتوقف عند الغلاء، بل تنتج عنها اختلالات أخرى، بعضها يكتسي طابع الخطورة. وحسب هذه المعطيات، فإن مشاكل قطاع تربية المواشي بشكل عام، خصوصا غلاء الأعلاف، وتعاقبأكمل القراءة »
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