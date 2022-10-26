fbpx
الصباح الفني

‭”‬باك‭ ‬3‭” ‬في‭ ‬البيضاء

منذ 16 دقيقة
ملصق‭ ‬العرض‭      (‬خاص‭)‬
‮«‬أجي‭ ‬لتياتر‮»‬‭ ‬فرقة‭ ‬مغربية‭ ‬من‭ ‬كندا‭ ‬لتقريب‭ ‬الفرجة‭ ‬المسرحية تقدم‭ ‬الفرقة‭ ‬المسرحية‭ ‬الكندية‭ “‬أجي‭ ‬لتياتر‭”‬،‭ ‬غدا‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬عملها‭ ‬المسرحي‭ ‬الجديد‭” ‬باك‭ ‬3‭”‬،‭ ‬بمركز‭ ‬الدعم‭ ‬التربوي‭ ‬والثقافي‭ ‬بالسالمية‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬النورس‭.‬ العرض‭ ‬المسرحي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬بوشعيب‭ ‬تامدا،‭ ‬وإخراج‭ ‬حميد‭ ‬بناني،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬الدولي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى