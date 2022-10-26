الصباح الفني
”باك 3” في البيضاء
«أجي لتياتر» فرقة مغربية من كندا لتقريب الفرجة المسرحية تقدم الفرقة المسرحية الكندية “أجي لتياتر”، غدا (الخميس)، عملها المسرحي الجديد” باك 3”، بمركز الدعم التربوي والثقافي بالسالمية بالبيضاء، بشراكة مع جمعية النورس. العرض المسرحي الجديد من تأليف بوشعيب تامدا، وإخراج حميد بناني، في إطار فعاليات المهرجان الدوليأكمل القراءة »
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