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المعرض الإقليمي للكتاب بالصويرة
أسدل الستار عن الدورة الأولى للمعرض الإقليمي للنشر والكتاب بالصويرة، الذي نظم تحت شعار “الإبداع في مدينة الانفتاح والتعدد”، من تنظيم وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وعرفت هذه الدورة مشاركة 26 دارا للنشر تعرض آخر الإصدارات في مجالي النشر والتأليف، إذ تم توقيع إصدارات جديدة لعدد من الكتابأكمل القراءة »
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