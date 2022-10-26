حوادث
تأييد الإعدام في قضية زهير بآسفي
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما صار يعرف بالشاب زهير بآسفي. وأيدت المحكمة ذاتها، الحكم الابتدائي، في ما قضى بمؤاخذة المتهم الرئيسي “م.ك” من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، والحكم عليه بالإعدام. كما قضى الحكم، بعدم مؤاخذةأكمل القراءة »
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