الصباح الـتـربـوي
الهدر… قنبلة موقوتة
تزايد حالات الانقطاع الكلي عن الدراسة والظاهرة تتفاقم في العالم القروي والنسب مخيفة تعد ظاهرة الهدر المدرسي من المشكلات التي تعانيها معظم الدول في مجال التربية، ومن المواضيع المهمة المطروحة للنقاش والبحث في مجال علوم التربية والتكوين. وظل الهدر المدرسي منذ أمد بعيد إحدى الخصائص الهيكليةأكمل القراءة »
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