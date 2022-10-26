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الصباح الـتـربـوي

الهدر‭… ‬قنبلة‭ ‬موقوتة

منذ 16 دقيقة
تزايد‭ ‬حالات‭ ‬الانقطاع‭ ‬الكلي‭ ‬عن‭ ‬الدراسة‭ ‬والظاهرة‭ ‬تتفاقم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬القروي‭ ‬والنسب‭ ‬مخيفة تعد‭ ‬ظاهرة‭ ‬الهدر‭ ‬المدرسي‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تعانيها‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التربية،‭ ‬ومن‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬المطروحة‭ ‬للنقاش‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬التربية‭ ‬والتكوين‭. ‬ وظل‭ ‬الهدر‭ ‬المدرسي‭ ‬منذ‭ ‬أمد‭ ‬بعيد‭ ‬إحدى‭ ‬الخصائص‭ ‬الهيكلية‭أكمل القراءة »

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منذ 16 دقيقة


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